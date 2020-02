PR 170 está sendo recapeada de Rolândia a Porecatu

Não é de hoje que o deputado estadual Cobra Repórter tem cobrado melhorias na PR 170 entre os municípios de Rolândia e Porecatu. A via é extremamente movimentada por contra do trânsito de pessoas que trabalham na região e é a rota de escoamento das safras dos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Agora, por meio do trabalho do governador Ratinho Junior, que já havia assumido o compromisso com o deputado Cobra Repórter e com os prefeitos da Amepar, o recapeamento está sendo realizando em todo o trecho de Rolândia a Porecatu.

"Mobilizamos prefeitos, aprovamos requerimento que foi enviado ao DER e ao nosso secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, ressaltando a importância das melhorias na rodovia. Nosso governador Ratinho Junior assumiu o compromisso e cumpriu", destacou Cobra Repórter.

E não pára por aí: o deputado já solicitou a construção de terceiras-faixas nos locais mais perigosos e, onde for possível, a duplicação de trechos.