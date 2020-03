Prefeito e Saúde têm reunião com Acit e reforçam alerta sobre coronavírus em Tamarana

O prefeito Beto Siena teve uma reunião com a presidente da Associação Comercial e Industrial de Tamarana (Acit), Anice Al Chaar Hirle, para reforçar o alerta para a entidade a respeito das precauções que devem ser adotadas por empresários e consumidores da cidade em relação ao coronavírus.

Beto salientou que evitar aglomerações tais como festas, cultos religiosos, eventos esportivos e shows é uma das principais medidas do momento para resguardar a saúde de toda a população. O recado, conforme a presidente, será reiterado para os membros da Acit.

O encontro ocorreu ontem (19), no gabinete do prefeito, e teve a participação da secretária municipal de Saúde, Dalva Siena, e do diretor municipal de Ação em Saúde, Leandro Feronato.

Durante a conversa, também foi informado que, até segunda ordem, não há determinação para o comércio local fechar as portas, mas essa situação pode mudar. Enquanto isso, atitudes de prevenção que já tem sido divulgadas precisam ser incorporadas de imediato por todos os tamaranenses.

Desde terça-feira (17), está em vigor o decreto municipal 047/2020, que determinou ações coletivas contra o Covid-19. O decreto pode ser lido aqui (http://bit.ly/decreto0472020medidascovid19). Ainda nesta semana, a prefeitura deve colocar em prática medidas mais duras para punir quem organiza eventos que resultem em aglomeração de pessoas.

Até o momento, não há casos confirmados ou suspeitos do coronavírus em Tamarana. Porém, as autoridades locais, em sintonia com protocolos já seguidos pelos governos estadual e federal, frisam que a situação exige união coletiva e cuidados redobrados.

Veja quais são as principais práticas que você deve incorporar ao seu dia a dia:

· Evitar aglomerações;

· Lavar as mãos várias vezes ao dia com água corrente e sabão (ou álcool gel caso não haja água e sabão à disposição);

· Não cumprimentar as pessoas com abraços, beijos e apertos de mão;

· Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir;

· Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, talheres, canetas e celulares.

Fuja dos boatos

Para fugir dos boatos que costumam circular principalmente em redes sociais, a população pode conferir informações completas e atualizadas do coronavírus em páginas específicas sobre a doença que são mantidas pelo Ministério da Saúde (https://coronavirus.saude.gov.br) e pela Secretaria da Saúde do Paraná (http://coronavirus.pr.gov.br). Em Tamarana, há o próprio portal da prefeitura (https://tamarana.pr.gov.br) e também a página do Executivo local no Facebook (https://facebook.com/prefeituradetamarana).