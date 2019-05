Prefeito ganha cópia de documentário de jornalista rolandense sobre corrida de Ayrton Senna em Rolândia

O Prefeito Doutor Francisconi recebeu em seu gabinete, na quarta-feira, dia 8, o jornalista rolandense Marco Feltrin, que produziu um documentário sobre uma corrida de kart do até então garoto Ayrton Senna da Silva, no Kartódromo Municipal José Nicola Caliento. Isso foi em 1975 e Senna foi vice-campeão, perdendo para o filho do ex-governador de São Paulo Mário Covas, Mário Covas Neto, o Zuzinha, que hoje é Vereador em São Paulo capital.

O Prefeito parabenizou o jornalista pelo trabalho e determinou que, tão logo termine a reforma no Centro Cultural Nanuk, o documentário será exibido as crianças do município como forma de reabrir o espaço público. Além disso, uma cópia será cedida ao acervo do Museu Municipal.

Apaixonado por automobilismo, Feltrin é neto do saudoso professor Sebastião Feltrin, que batiza a escola municipal da Vila Oliveira. A pesquisa histórica de Marco Feltrin revela detalhes importantes da passagem de Ayrton Senna, mito do automobilismo mundial, por Rolândia.

