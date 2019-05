Prefeito recebe empresários que vão expandir negócios em Rolândia

O Prefeito Doutor Francisconi recebeu em seu gabinete os empresários do Grupo Fortaleza Agromercantil e o Deputado Estadual Cobra Repórter. Na ocasião, os Diretores da empresa Paulo Henrique Tressoldi e Paulo Henrique Tressoldi Júnior e os Gerentes Evaldo Mendes de Aguiar e Caio César Casagrande, detalharam o plano de expansão da empresa, que já atua em Rolândia, mas que adquiriu o antigo barracão da Darom, na entrada da cidade e que vai mudar para este imóvel.

Participaram também do encontro o Vice-Prefeito Roberto Negrão, o Secretário de Desenvolvimento Econômico Ernesto Nogueira, o Secretário de Compras, Patrimônio e Licitações Paulo Lima e o Secretário de Finanças Marcos Gabriel.

O Secretário Ernesto Nogueira destacou a importância da empresa para a cidade, que vai dar um impulso muito grande na arrecadação e agradeceu o apoio do Deputado Cobra Repórter, que se prontificou a contribuir no projeto e vai agendar uma reunião com o DER, visando otimizar a instalação.

No imóvel, as obras para a mudança já começaram, com a terraplenagem, e em seguida, serão instalados os maquinários para as operações no barracão de cerca de 20 mil metros quadrados.

De imediato, a empresa, que gera 60 empregos, vai gerar mais 30 empregos diretos no novo espaço, que será utilizado para armazenar a produção. O Grupo Fortaleza Agromercantil é o maior exportador de café (grão verde) do Sul do país e Rolândia foi escolhida devido a destacada posição geográfica para escoar a produção, tanto para o mercado interno quanto para o exterior. A previsão da empresa é de, ainda neste ano, trabalhar a todo vapor no Município, na nova sede.