Prefeitura de Rolândia oferece aplicativo cidademob, que permite ao contribuinte e ao servidor municipal diversos serviços pelo celular

A Prefeitura de Rolândia está disponibilizando para seus colaboradores: Servidores, Fornecedores, Empresários e Contribuintes o Aplicativo Cidade Mob. Este aplicativo tem por finalidade disponibilizar aos usuários cadastrados todas as informações vinculadas ao CPF do usuário, de seu Sistema de Gestão Pública.

Assim sendo, o usuário poderá acessar suas informações quanto servidor público, dados de seus imóveis (caso possua), dados de suas Empresas (caso possua), dados dos Empenhos (caso tenha recebido pagamento da prefeitura), informações de seus protocolos (caso possua requerimento protocolados). Também será possível, a partir do Cidade Mob, realizar novos protocolos, emitir guias de IPTU, Guias de ISS, acessar holerites, acompanhar a situação de suas férias anuais. Também será possível pesquisar as empresas cadastradas na prefeitura de Rolândia por ramo de atividade, participar de enquetes públicas (que serão disponibilizadas) e acessar Ações e Projetos Públicos (que serão cadastrados).

O aplicativo Cidade Mob é mais uma ferramenta disponibilizada aos colaboradores da Prefeitura de Rolândia, dentro do Projeto de Modernização da Gestão Pública do Município, e pode ser acessado em duas plataformas:

1 - Smartphone:

Acesso o Play Store do seu celular e pesquisa Cidade Mob. Acesse o aplicativo da GOVBR.

Instale em seu celular e, cadastre-se seguindo os passos do aplicativo e, acessando a cidade PR - ROLANDIA.

Ao acessar com seu CPF e Senha o aplicativo apresentará as informações do sistema da Prefeitura de Rolândia que estão vinculadas ao seu CPF.

2 - Desktop (computador)

Acesse no seu navegador de internet (browser) o endereço: m.cidademob.com.br

Cria uma conta informando CPF, e-mail e Celular e siga os passos para criação do usuário e após, acesso o sistema.

Solicitamos a todos que possam fazer uso da ferramenta, que facilitará sua interação com a Prefeitura de Rolândia.

NCPMR