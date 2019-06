Prefeitura de Tamarana abre concurso público com 28 vagas na Saúde e Educação

Terão início nesta quinta-feira (13), a partir das 10h, e irão seguir até dois de julho as inscrições em dois editais de concurso público lançados pela Prefeitura de Tamarana. Ao todo, são 28 vagas em níveis superior e médio (ou técnico), além da formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais vão de R$ 1.308,18 a R$ 9.060,36.

O edital 001/2019 prevê, em nível superior, a contratação de enfermeiro, farmacêutico, médico ginecologista, médico pediatra, nutricionista, odontólogo e professor de Educação Física. Há uma vaga para cada cargo. Já em nível médio ou técnico, está aberta uma vaga para auxiliar de farmácia, quatro para educador de educação infantil, oito para professor de ensino fundamental e uma para técnico de higiene dental. Também há reserva de vagas para candidatos afrodescendentes (educador de educação infantil e professor de ensino fundamental) e com deficiência (professor de ensino fundamental).

O edital 002/2019 conta com uma vaga para enfermeiro, uma para médico e cinco para auxiliar de enfermagem. Esse grupo de profissionais irá atuar na Estratégia Saúde da Família (ESF) e seu ingresso nos quadros do município se dará por meio de emprego público.

As inscrições nos certames serão feitas exclusivamente pela página do Instituto FIP (www.institutofip.com.br). Os editais completos estão disponíveis tanto no endereço eletrônico da realizadora do concurso quanto na edição 1.231 do Jornal Oficial do Município de Tamarana (http://bit.ly/editaisconcurso2019).

A taxa de inscrição nos cargos de nível superior é de R$ 100. Já para os de nível técnico, o valor é de R$ 60. Pedidos de isenção têm de ser feitos de 13 a 17 de julho, conforme as regras estabelecidas nos editais.

As provas estão previstas para serem aplicadas em 21 de julho e terão duração máxima de três horas. De acordo com o cronograma, o resultado final da seleção deve ser divulgado em 28 de agosto.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp