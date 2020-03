Prefeitura de Tamarana abre nova seleção de estagiários: vagas são para ensino superior

Terão início na segunda-feira (09) as inscrições para o novo processo seletivo aberto pela Prefeitura de Tamarana para contratar estagiários. Dessa vez, a oportunidade é exclusiva para quem está no ensino superior. As vagas são para estudantes de Educação Física (02), Psicologia (01) e Serviço Social (01). Também há formação de cadastro de reserva nas três áreas.

Para concorrer, o candidato já deve ter concluído o primeiro ano da graduação. Assim como no processo seletivo realizado em 2019, o critério de avaliação leva em conta exclusivamente a média das notas do aluno.

Para se inscrever, o estudante precisa apresentar seu histórico acadêmico assinado e carimbado por um responsável pela instituição de ensino, além da ficha de inscrição preenchida.

A ficha de inscrição está disponível no anexo I do edital do processo seletivo, que pode ser acessado nesta página (https://tamarana.pr.gov.br/pagina/processo-seletivo-de-estagiarios---2020) e também na edição 1.374 do Jornal Oficial do Município de Tamarana (https://tamarana.pr.gov.br/diario-oficial).

As inscrições serão feitas até 24 de março, somente na recepção da Prefeitura de Tamarana (Rua Izaltino José Silvestre, 643, Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

O estágio será desempenhado em carga horária de 20 ou 30 horas por semana, com remuneração semanal de, respectivamente, R$ 104,50 e R$ 156,75. O processo seletivo vale por um ano e há possibilidade de renovação por mais um ano.

Escola Furacão

A contratação de estagiários de Educação Física é, inclusive, pré-requisito para que a Escola Furacão – projeto fruto de parceria da Prefeitura de Tamarana com o Athletico Paranaense – possa começar suas atividades no município.

Enquanto esses universitários não são incorporados à iniciativa, a Diretoria municipal de Esportes informa que já tem providenciado a aquisição de mais material esportivo para atender o público-alvo, de 03 a 13 anos e 11 meses de idade, pois a procura de pais e crianças no período de pré-inscrições, em fevereiro, superou as expectativas da própria diretoria.