Prefeitura de Tamarana coloca em prática medidas preventivas contra coronavírus

O prefeito de Tamarana, Beto Siena, reuniu sua equipe de secretários na terça-feira (17) para, no âmbito do município, definir ações de prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19).

Ao início da reunião, a secretária municipal de Saúde, Dalva Siena, e o diretor municipal de Ação em Saúde, Leandro Feronato, comunicaram que, até o momento, não há casos confirmados ou suspeitos da doença na cidade. Todavia, atitudes de precaução precisam ser praticadas por todos os tamaranenses.

Desse modo, a administração municipal elencou uma série de medidas preventivas – que estão de acordo com orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde do Paraná – no decreto 047/2020, publicado na edição 1.379 do Jornal Oficial local (https://tamarana.pr.gov.br/diario-oficial).

Entre as principais ações estabelecidas pelo decreto, as aulas nas unidades municipais e particulares de educação serão suspensas por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira (20) – assim como irá ocorrer em toda a rede estadual dessa mesma data em diante.

Também foi determinado que não sejam realizados eventos públicos ou particulares de qualquer natureza que impliquem em aglomeração de pessoas (por exemplo: festas, shows, jogos esportivos, encontros religiosos, entre outros).

Diante disso, está cancelada a corrida de aventura que havia sido marcada para Tamarana nos dias 27, 28 e 29 de março, além de demais eventos programados pela prefeitura e as atividades ofertadas pelo município para o público da terceira idade.

O atendimento aos moradores irá prosseguir nos órgãos municipais, mas a administração irá atuar para evitar aglomerações que possam facilitar a proliferação do Covid-19 – e também conta com a colaboração dos tamaranenses para que tomem as cautelas devidas nesse sentido (leia as orientações abaixo).

Além disso, o ônibus do Programa de Transporte Coletivo de Tamarana passará por higienização diária. O decreto recomenda ainda que, a partir desta sexta-feira (20), o acesso a velórios e sepultamentos seja restrito apenas a familiares.

Orientações da Saúde

Os principais sintomas do coronavírus são febre, tosse seca e dificuldade para respirar. Conforme a Secretaria municipal de Saúde, somente devem procurar as unidades de saúde de Tamarana os moradores que apresentarem esses três sintomas ao mesmo tempo, principalmente dificuldade para respirar.

Pessoas que estão em dúvida se têm que se deslocar até os serviços de saúde podem ligar antes para as próprias unidades. Os telefones são os seguintes: 3398-1983 (UAPS Plínio Pereira de Araújo, no Centro), 3398-1987 (UAPS Padre Carmel Bezzina, no Jardim Juny) e 3398-1981 (Hospital Municipal São Francisco).

Estas são algumas das recomendações que têm sido destacadas pelas autoridades em saúde para se prevenir da contaminação pelo Covid-19: evitar aglomerações; lavar as mãos várias vezes ao dia com água corrente e sabão (ou álcool gel caso não haja água e sabão à disposição); não cumprimentar as pessoas com abraços, beijos e apertos de mão; não compartilhar objetos pessoais como toalhas, talheres, canetas e celulares e, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o braço ou com um lenço descartável.

Fuja dos boatos

Para fugir dos boatos que costumam circular principalmente em redes sociais, a população pode conferir informações completas e atualizadas do coronavírus em páginas específicas sobre a doença que são mantidas pelo Ministério da Saúde (https://coronavirus.saude.gov.br) e pela Secretaria da Saúde do Paraná (http://coronavirus.pr.gov.br).