Prefeitura de Tamarana faz segunda convocação de estagiários

Estudantes de ensino médio e superior que participaram do processo seletivo 001/2019 já podem voltar a conferir se foram selecionados para estagiar na Prefeitura de Tamarana.

É porque, no último dia 21, a administração municipal publicou o edital 002/2020, que convoca 02 universitárias de Pedagogia e outros 07 alunos de nível médio para se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos, nos dias 03 e 04 de março, das 8h30 às 16h30.

O edital pode ser conferido nesta página (www.tamarana.pr.gov.br/pagina/processo-seletivo-de-estagiarios---2019) e também na edição 1.370 do Jornal Oficial do Município de Tamarana (www.tamarana.pr.gov.br/diario-oficial).

Os convocados devem comparecer com um documento de identificação original com foto. A Diretoria de RH fica no prédio da prefeitura (Rua Izaltino José Silvestre, 643, Centro). O telefone para mais informações é o 3398-1934.

O processo seletivo inclui remuneração tanto para os estudantes de ensino médio quanto para os de ensino superior.