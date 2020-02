Prefeitura informa o que abre e fecha em Tamarana no carnaval

A rotina do Poder Executivo de Tamarana tem modificações durante este carnaval. De acordo com o decreto municipal 034/2020, há recesso na segunda (24) e terça-feira (25) no prédio da prefeitura, secretarias e demais órgãos vinculados à elas – com retorno ao trabalho marcado para a quarta-feira de Cinzas (26). O decreto consta na edição 1.365 do Jornal Oficial do município.

Já o Hospital Municipal São Francisco atua normalmente no feriado. As demais unidades de atendimento ao público da Saúde local abrem na segunda-feira e não têm expediente no dia seguinte.

Os serviços de coleta de resíduos comuns (orgânicos e rejeitos) e de resíduos recicláveis não saem às ruas apenas na terça-feira.

As aulas na rede do município e também na do estado têm pausa de segunda a quarta-feira e são retomadas na quinta-feira (27).

O Conselho Tutelar está de plantão pelo celular 9 9943-6212 ao longo do fim de semana, segunda e terça-feira.

Poder Legislativo

Conforme o estabelecido pela portaria 12/2020, publicada na edição 1.369 do Jornal Oficial, a Câmara Municipal de Tamarana não tem expediente de 24 a 26 de fevereiro.

Comércio e serviços

Segundo a Associação Comercial e Industrial de Tamarana (Acit), o comércio de rua só não abre na terça-feira.

A Farmácia Bom Jesus (3398-1382) é a responsável pelo plantão durante o fim de semana e na terça-feira de carnaval.

As agências do Banco do Brasil e da Sicredi em Tamarana não atendem na segunda e terça-feira, com o retorno dos serviços marcado para quarta-feira, das 12h às 15h.

A Lotérica Tamarana também não atua na segunda e terça-feira, mas volta a funcionar no dia seguinte, das 10h às 17h.

A agência dos Correios na cidade fecha na segunda e terça-feira. Ela reabre na quarta-feira, das 12h às 16h30.