Presidente da Criai pede rigor nas investigações no caso de bebê de dois meses que morreu em Primeiro de Maio

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) enviou, ontem (20), um ofício ao delegado de Bela Vista do Paraíso, Marcos Paulo Rigoni Rubira, solicitando informações e rigor nas investigações do caso de um bebê de apenas dois meses que deu entrada no hospital de Primeiro de Maio já em óbito.

“Meu papel, na condição de presidente da Criai, é proteger e garantir os direitos de nossas crianças. Vamos fundo nesse caso também e lembrem-se: denúncias podem ser feitas no site da Comissão: www.criaiparana.org . Todas elas são direcionadas para as autoridades competentes”, disse o deputado estadual Cobra Repórter.

Segundo a Polícia Militar (PM), deu entrada no hospital da cidade uma criança de dois meses de idade já em óbito, às 02h, desta sexta-feira. Feito contato com o médico que atendeu a criança, ele relatou à PM que o bebê foi levado pelos pais, que estavam acompanhados de outros familiares.

De acordo com a Polícia, o que chamou a atenção da equipe médica foi o fato da criança apresentar equimoses na região cervical. Os pais não relataram detalhes, pois, segundo os policiais, estavam abalados emocionalmente. Eles teriam dito apenas que acordaram e viram a criança já morta.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp