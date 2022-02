Primeiro de Maio: Com a chegada do Hard Rock Hotel Ilha do Sol, VCI, Senac e 1º de Maio iniciam cursos de capacitação para a comunidade

O Comitê de Desenvolvimento Turístico de Ilha do Sol, criado pela VCI SA com os municípios de Primeiro de Maio e Sertaneja, o Sebrae e a Adetunorp (Associação de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná), recebe nos meses de fevereiro e março de 2022 a Carreta do Conhecimento do Senac PR, unidade móvel da instituição que tem o objetivo de levar capacitação profissional às comunidades de pequenos municípios sem estrutura física para realização de cursos. A carreta, que vai oferecer seis cursos na área de Pães e Confeitos, foi apresentada à Primeiro de Maio na quinta-feira (dia 17 de fevereiro), em cerimônia na Câmara Municipal.

O tema dos cursos foi escolhido com foco na qualificação da população para aproveitar as oportunidades de emprego e renda que serão ofertadas quando entrar em funcionamento o Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol, em construção numa ilha paradisíaca entre as cidades.

A iniciativa foi criada para promover o desenvolvimento sustentável do turismo na região, oficialmente reconhecida como região de Ilha do Sol. Sertaneja já recebeu a Carreta do Conhecimento com cursos de qualificação para o trabalho no hotel.

Empregos e oportunidades para a população local

Na cerimônia de apresentação da carreta, a prefeita de Primeiro de Maio, Bruna Casanova, agradeceu o empenho de todos em prol da qualificação profissional da população. “O Hard Rock Hotel Ilha do Sol vai gerar empregos e oportunidades, precisamos investir para que a comunidade de Primeiro de Maio possa aproveitá-las”, afirmou, lembrando que a prefeitura tem um planejamento para investir em novos cursos.

Sidney Lopes de Oliveira, diretor regional interino do Senac PR, informou que foi investido R$ 1 milhão na unidade móvel. “São cursos gratuitos, focados em pessoas de baixa renda que terão a oportunidade de se qualificar para no futuro serem empregados pelo empreendimento ou tornarem-se empreendedores para atender o fluxo de turistas que vai chegar à região”, destacou.

O diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos, reforçou a importância da iniciativa e, por meio dos serviços de turismo do Sesc, se comprometeu a criar roteiros exclusivos para a região de Ilha do Sol.

Impactos positivos em todos os destinos

O Vice-Presidente de Relações Institucionais e Parcerias Estratégicas da VCI SA, Enio Miranda, destacou que a companhia está à frente de nove empreendimentos com a marca Hard Rock Hotel no Brasil e que, em todos os destinos, preocupa-se em gerar impactos positivos para as comunidades do entorno.

“Quando entrar em funcionamento, o Hard Rock Hotel Ilha do Sol vai gerar 600 empregos diretos e pelo menos mil indiretos. Nossa intenção é que os municípios estejam preparados para explorar essa nova receita econômica que chega com o desenvolvimento turístico. O empreendimento já está sendo divulgado internacionalmente e queremos que todos possam aproveitar os benefícios do marketing internacional que já tem sido feito.”

Já a presidente da Adeturnorp, Adriana Pontin, lembrou que a capacitação é uma ferramenta importante para o fortalecimento do turismo. “Agradeço a confiança do Senac e lembro que a associação engloba 27 municípios que também serão beneficiados com cursos de aprimoramento profissional”, diz.

Conheça os cursos oferecidos em Primeiro de Maio

A carreta do conhecimento vai oferecer os cursos “Boas Práticas em Serviços de Alimentação", "Cozinha Brasileira", “Preparo de Massas Frescas e Recheadas" e

Comidas de Rua". Essas modalidades estão disponíveis para pessoas com 16 anos ou mais, que tenham concluído o 5º ano do Ensino Fundamental e tenham renda máxima de 2 salários-mínimos por pessoa da família.

Já o curso “Hamburger Gourmet" está disponível para pessoas com 16 anos ou mais, que concluíram o 7º ano do Ensino Fundamental. Por fim, o curso “Técnicas de Confeitaria" atende pessoas de 19 anos ou mais, que concluíram o 6º ano do Ensino Fundamental e tenham renda máxima de 2 salários-mínimos por pessoa da família.

As primeiras turmas começam em 21 de fevereiro e as aulas se estendem até 14 de março.

Carol Avansini/Asimp