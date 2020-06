Primeiro de Maio recebe R$ 164 mil para obras

O Município de Primeiro de Maio recebeu R$ 164 mil, por solicitação do deputado estadual Tercilio Turini, para construção de calçada ecológica ligando a cidade ao terminal turístico às margens da represa. Será paralela à ciclovia, no prolongamento da Rua 18.

“É um investimento para fortalecer Primeiro de Maio como importante destino de turismo de lazer no Paraná. Com as chácaras, a Ilha do Sol, o Hard Rock Hotel e diversos condomínios, o município se destaca como um local agradável e acolhedor, com estrutura para descanso, entretenimento e prática de esportes náuticos”, afirma o deputado.

Tercilio Turini agradece ao governador Ratinho Junior e ao secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, que atenderam sua indicação e autorizaram o repasse de recursos para a prefeitura. Cita também a parceria com a prefeita Bruna Casanova.

O deputado enaltece o trabalho de lideranças locais, como o vereador Ligeirinho e o ex-prefeito Jerubal Matusalém, sempre atuando em defesa de Primeiro de Maio. “São duas pessoas que sempre trazem projetos e propostas para melhorar a qualidade de vida da população, além de ampliar a estrutura para o turismo no município”, diz Tercilio Turini.