Procon Rolândia orienta sobre compras e serviços alusivos ao Dia dos Namorados

No próximo dia 12 de junho muitos casais provavelmente vão comemorar o Dia dos Namorados, o que tradicionalmente inclui a troca de presentes, um jantar especial, uma hospedagem em algum hotel, entre muitas outras opções oferecidas pelo comércio.

Para auxiliar os enamorados que pretendem presentar seus companheiros ou companheiras, o Procon reforça ao público sobre a importância de se valer quanto a legislação de defesa do consumidor, como validade do produto, formas de pagamento e política de troca de produtos.

Vale lembrar que deve haver um grande cuidado ao presentear com flores, que é uma mercadoria perecível. E também a recomendação para que o namorado ou a namorada faça a reserva no restaurante onde pretende oferecer o jantar.

Outra lembrança importante é a de que os casais com mais de 60 anos têm direito a atendimento preferencial e restaurantes também devem respeitar esta regra. Com relação ao “couvert”, o consumidor deve ser consultado se aceita (aperitivos servidos antes da refeição ou até o valor artístico de alguma apresentação musical) disponibilizado pela casa e deve ser informado previamente do custo da entrada. Se não for previamente consultado ou informado presume-se ser oferta da casa e não deverá ser cobrado na conta.

Se houver algum problema na compra de produtos/serviços ou no pós venda o consumidor deve procurar pelo Procon - Avenida dos Expedicionários 291, centro – prédio do Banco do Brasil – 3º andar (junto com a Secretaria de Assistência Social). O horário de atendimento é das 9h às 11h30 e das 13h às 16h de segunda a quinta, sendo que as sextas-feiras somente atendimento agendado previamente e audiências. São três guichês para atendimento ao público e as senhas são distribuídas até às 16h.Mais informações: 3906-1028.

NCPMR