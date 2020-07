Projeto da Universidade Estadual de Maringá vence programa "Com Mc Mudamos o Mundo"

O Motirô participou da 2ª edição do projeto organizado pelo McDonald's e pela Enactus e receberá 10 mil reais para aplicar e expandir a ideia sustentável

Foi realizada em junho a final da 2ª edição do concurso #ComMcMudamosOMundo, um programa nacional da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, em parceria com a Enactus, criado para beneficiar diversas comunidades por todo o país e promover o empreendedorismo social. Um dos projetos vencedores é o Motirô, de alunos da Universidade Estadual de Maringá (UEM), que está sendo aplicado na comunidade Lar Nossa Senhora da Esperança, uma organização não-governamental em Sarandi, no interior do estado do Paraná, que atende 120 crianças de 5 a 11 anos no contraturno escolar.

O resultado foi divulgado via live e, na ocasião, seis projetos de diversos estados do Brasil estavam concorrendo em três diferentes categorias: educação para o desenvolvimento sustentável, gestão de resíduos e economia circular, e redução da perda de alimentos. O Motirô é focado em ensinar e criar soluções para a compostagem de alimentos. A partir dessa premissa, o projeto é baseado em confeccionar composteiras para, posteriormente, vender os adubos produzidos, angariar renda e fornecer recursos à entidade e à comunidade beneficiada.

“É muito gratificante ver o envolvimento dos pequenos do Lar com o Motirô. Nós, do projeto, acreditamos que a educação é o melhor caminho para desenvolver a consciência de um mundo sustentável, que é um pilar que tem se tornado cada dia mais essencial. Ensinar a importância de práticas sustentáveis às crianças é uma maneira eficaz de fortalecer essa ideia”, afirma Diniara Munhoz Dias, estudante de biomedicina da UEM e gerente do projeto.

“Essa parceria condiz com a estratégia de utilizar nossa escala e representatividade para promover o bem. Ao mesmo tempo que podemos trabalhar com jovens que estão nas universidades e com a educação, também transferimos um pouco do nosso conhecimento para eles em projetos que beneficiam a sociedade como um todo”, afirma Leonardo Lima, Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Arcos Dorados.

Após o desenvolvimento da ação em Sarandi e a conquista do primeiro lugar na competição, o McDonald’s irá avaliar como incluir as práticas do Motirô dentro dos restaurantes da marca. A unidade Drive-thru de Maringá, que fica localizado na Zona 01, na Av. Duque de Caxias, foi parceira do projeto durante o programa.

“Esta é uma oportunidade incrível para os estudantes da nossa rede. Com a ajuda financeira e as orientações através de mentoria, além do trabalho com a equipe dos restaurantes, os projetos ganham mais maturidade e conseguem impactar mais pessoas. Ela é também um exemplo muito claro do que chamamos da filosofia “We All Win”, pois os estudantes ganham com a expertise da Arcos Dorados e os funcionários ganham com a energia e paixão dos nossos estudantes”, afirma Joana Rudiger, Presidente da Enactus Brasil.

A 2ª edição do #ComMcMudamosOMundo teve recorde de inscritos com 49 times e 72 projetos que promovem benefícios para comunidades brasileiras. A Enactus UEM surgiu em 2013 e é um projeto de extensão coordenado por Leila Pessôa Da Costa e Carlos Augusto de Melo Tamanini. Atualmente, o time da instituição tem três projetos em andamento e 29 membros, contando com estudantes de oito cursos de graduação.

Giulie Carvalho/Asimp