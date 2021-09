Projeto semear chega em Rolândia

O Prefeito Ailton Maistro recebeu em seu gabinete na segunda-feira, dia 20, a Gerente Executiva do projeto “Semear” Leci Desbessel e o Coordenador de Polo Kennedy Becker. A Sociedade Semear é uma entidade civil sem fins lucrativos de cunho filantrópico, assistencial e beneficente.

Na oportunidade, os representantes detalharam ao Prefeito o trabalho da entidade, que nasceu no ano de 2000, em Medianeira, Paraná e atende hoje 12 municípios através do Programa de Aprendizagem.

Atualmente são aproximadamente mil aprendizes e mais 160 crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 80 crianças e 35 Idosas no projeto Mexa-se e 30 adolescentes e Mulheres no Projeto ELLAS, onde mais de 5.000 jovens tiveram oportunidade do primeiro emprego nos últimos 10 anos.

O Semear atende preferencialmente pessoas com 14 a 24 anos, com cursos em diversas áreas, como administração, indústria, comércio e afins.

O Semear chega em Rolândia, atendendo na modalidade à distância (EAD) duas turmas de funcionários da cooperativa LAR. Em breve, vai iniciar presencialmente a terceira turma com esse público.

Agora, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), será ampliado em Rolândia, com a implantação de um “Polo educacional” e que tem previsão de iniciar o atendimento ainda neste ano.

NCPMR