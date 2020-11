"Desafio Itaipu: Sustenta-Habilidade" leva jogadores a uma imersão na Mata Atlântica

Terceira atividade do jogo foi lançada na segunda-feira (16). O próximo estará disponível no dia 30.

Na terceira atividade do Desafio Itaipu: Sustenta-Habilidades, lançada na segunda-feira (16), os participantes farão uma imersão na Mata Atlântica, um dos grandes biomas brasileiros. Além de aprender mais sobre o tema, os participantes terão a missão de desenvolver mais um desafio, garantindo assim seu selo virtual para avançar ao próximo nível.

Os desafios são publicados no site do Desafio Itaipu, www.desafioitaipu.com, e também no Youtube do PTI (www.youtube.com/ptibrasil). As respostas dos desafios, no formato de vídeos de no máximo um minuto, podem ser cadastradas no site. O próximo estará disponível no dia 30 de novembro.

Ao todo, o jogo terá nove desafios, com temas relacionados ao meio ambiente, energia e sustentabilidade, disponibilizados on-line e direcionados para crianças e adolescentes. Até o momento, os vídeos da iniciativa tiveram quase 1.500 visualizações, e o jogo tem participantes de seis Estados do Brasil e também do Paraguai.

Quem não se inscreveu ainda tem a oportunidade de entrar para a competição, que vai premiar com um kit sustentável os 100 primeiros a juntarem 10 selos – nove de cada um dos desafios finalizados e um personalizado como reconhecimento da trajetória percorrida. A data prevista para o término do jogo é março de 2021.

O “Desafio Itaipu: Sustenta-Habilidades” é promovido pelo convênio Educação Ambiental, Ciências e Sustentabilidade da Itaipu Binacional em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). O modelo em que foram organizadas as atividades é o de Jogo de Realidade Alternada, que promove a interação do real com o virtual para aprimorar o nível de informações e estimular o pensamento sistêmico, lógico e emocional.

O principal objetivo é estimular o pensamento crítico e reflexivo sobre os temas propostos. Embora o público-alvo sejam as crianças e os adolescentes da região Oeste do Paraná, o jogo atraiu também participantes de 20 a até 60 anos de idade, de todo o país. Como os vídeos são disponibilizados publicamente no Youtube, também podem ser acessados por qualquer pessoa interessada e até mesmo serem utilizados como recurso didático pelos professores.

O professor Ingobert Vargas de Souza, de Santa Catarina, viu nas atividades do Desafio Sustenta-Habilidades uma oportunidade de levar aos seus alunos, que fazem parte de uma comunidade de pescadores em Florianópolis e matriculados no 5º ano do ensino fundamental na rede pública estadual, um conteúdo diversificado. “Orientei meus alunos a se inscreverem na atividade. Faremos parte da ação como uma atividade opcional da disciplina de Ciências”, contou.

O que já rolou

Os primeiros vídeos do Desafio Sustenta-Habilidades, publicados a partir de 12 de outubro, apresentaram o jogo e os quatro espaços educadores que o ambientam: a Usina de Itaipu, o Ecomuseu, o Refúgio Biológico Bela Vista e a Expedição do Conhecimento.

No dia 19, foi lançado o primeiro desafio “Será que a água gera energia?”. A segunda atividade foi divulgada no dia 2 de novembro, “O museu da minha vida”.

Asimp/Itaipu Binacional