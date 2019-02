Recuperação da PR 450 será realizada neste início de ano, afirma Cobra Repórter

Uma das obras mais solicitadas pelos motoristas que trafegam pela PR 450, entre Centenário do Sul e Porecatu, vai finalmente sair do papel. A informação é do deputado estadual Cobra Repórter que vem cobrando a recuperação da via desde o ano passado.

A confirmação da obra veio por meio de uma resposta da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL), que informa que o trabalho emergencial na PR 450 entre Porecatu e Centenário está previsto no Programa de Conservação de Pavimento, por meio do contrato CO173/2018DOP.

“Nos primeiro meses, está programada uma operação emergencial com objetivo de fechar todos os buracos e manter o nível mínimo de segurança aos usuários e, após esse período e ação emergencial em todos os trechos da região, serão iniciados os serviços previstos, tais como, remendos e reperfilagens com CBUQ, sendo assim, espera-se que no primeiro semestre de 2019 já aconteçam intervenções significativas neste trecho”.

O deputado Cobra Repórter comemora a medida e vai insistir que o trabalho realizado já seja o de recape total com o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). “Em novembro solicitamos a recuperação da PR 450 e ressaltamos que a situação era bastante difícil e muitos acidentes graves estavam ocorrendo na região. Vamos ficar diariamente cobrando as medidas junto ao DER e que o trabalho seja de recapeamento e de qualidade”, afirmou o deputado.

Cobra Repórter ainda que este foi um pedido dos vereadores Adam Lineker, de Centenário do Sul, e Renan Pontes, Wilsinho Azinari e Osmar de Oliveira, de Porecatu

O deputado lembrou ainda que está solicitando a duplicação da PR 445 de Londrina a Mauá da Serra e a PR 170 de Rolândia a Porecatu.