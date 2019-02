Região Norte Pr: Plano de Desenvolvimento Metrópole sairá em outubro

A Comissão Plurisecretarial do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDS Metrópole Paraná Norte- reuniu-se na sexta-feira (22), no Palácio das Araucárias, em Curitiba, com integrantes do Consórcio Cobrape-Urbtec, responsável pela metodologia.

Foram discutidas as ações da terceira fase, de elaboração de cenários e criação da visão de futuro para o conjunto dos 15 municípios contemplados com o estudo. O PDS tem conclusão prevista para o mês de outubro deste ano, oportunidade em que será apresentado à Região.

Técnicos das Secretarias Estaduais do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Planejamento e Coordenação Geral, e Infraestrutura e Logística são responsáveis pelo acompanhamento e análise dos processos.

Os relatórios de cada etapa são apresentados aos técnicos da Comissão Plurisecretarial para análise e aprovação. “Fazemos as análises sob todos os aspectos que levam ao desenvolvimento sustentável e solicitamos correções que percebemos necessárias. Na sua conclusão, teremos um plano de ação e investimentos que darão, na sua execução, uma nova forma ao desenvolvimento da Região e um conceito diferenciado de planejamento”, explicou a arquiteta urbanista e representante da SEDU/Paranacidade na Comissão, Maria Inês Terbeck.

De acordo com a assessora da Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral e gestora do Contrato, Sônia Maria dos Santos, a participação da sociedade civil organizada é uma das marcas do processo, por meio de audiências públicas e da apresentação das demandas e planos já elaborados. “A região é muito bem representada e tem instituições atuantes, o que acrescenta muita consistência ao processo. Ao final, teremos uma proposta para promover o desenvolvimento integrado e sob a ótica Regional. O foco será na Metrópole”, disse.

Documento final

A metodologia garante atenção às vocações e demandas dos municípios, observa as características econômicas, sociais, culturais e ambientais de cada local, além da infraestrutura existente. O documento final apresentará as propostas para o desenvolvimento sustentável, com indicação das prioridades regionais e locais, a construção de cenários e indicações para intervenções a curto, médio e longo prazo.

O Plano de Desenvolvimento Sustentável Metrópole Paraná Norte envolve os municípios de Apucarana, Arapongas, Cambé , Cambira, Ibiporã , Jandaia do Sul, Jataizinho, Londrina , Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Paiçandu, Rolândia e Sarandi.

