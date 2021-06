Regional e municípios debatem sobre saúde na região

Os municípios da região e a diretoria da 19ª Regional de Saúde realizaram na última semana reunião da Comissão Integestores Bipartite (CIB). O encontro aconteceu em Jacarezinho e contou com os secretários municipais de saúde e representante do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI).

“É importante esta discussão e debate. Pois trocamos informações sobre as ações desenvolvidas em cada município e o trabalho conjunto para o fortalecimento na área da saúde”, explica o Diretor da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento.

A Comissão Intergestores Bipartite caracteriza-se como uma instância de negociação e deliberação quanto aos aspectos operacionais do SUS no âmbito do Estado, sendo constituída paritariamente por representantes dos gestores municipais e do gestor Estadual.

No Paraná a Comissão Intergestores Bipartite, foi instituída através de Resolução do Secretário de Estado da Saúde do Paraná, em 23/06/93, Resolução nº 045/93, sendo composta por 05 representantes da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e 05 representantes dos Secretários Municipais de Saúde, indicados pelo Cosems/PR, com exceção do Secretário Municipal de Saúde de Curitiba, que por tratar-se de capital é membro nato.

Desde a sua criação a CIB/PR vem se reunindo regularmente, sempre com o compromisso de avançar numa política de saúde voltada para a população, buscando consolidar e fortalecer o Sistema Único de Saúde no Paraná.

(blogdomarcosjunior.com.br)