Rolândia: 7º Conferência Municipal De Meio Ambiente dia quatro de junho

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente convida toda a população para participar da 7ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Rolândia, que será realizada na terça-feira, o dia quatro de junho, no Sindicato Rural Patronal de Rolândia, com o credenciamento a partir das 17h30 e a abertura do evento às 18h30.

A programação inclui também grupos de trabalho e uma palestra com o tema “Câmara Técnica da Água – Projeto Oásis”. Na ocasião serão eleitos os conselheiros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema). São 22 vagas para conselheiros, sendo 11 do Poder Público e 11 de entidades civis e um mandato de dois anos.

