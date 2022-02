Rolândia: Ações realizadas no "Novembro Azul" colocam a cidade entre os finalistas do prêmio "APSForte no SUS

Ministério da Saúde e OPAS indicam 167 experiências para nova fase do Prêmio APSForte no SUS, entre elas, está Rolândia

O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil, divulgou, o resultado da 1ª etapa do Prêmio APS Forte do SUS – integralidade do cuidado, que reconhece experiências inovadoras desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde. *São 167 práticas divididas em quatro eixos temáticos, que se destacaram entre 1.151 relatos enviados* por profissionais da saúde e gestores de todo país.

A experiência selecionada leva o título da campanha municipal:

“Novembro Azul Rolândia Agora É A Vez Dos Homens”.

Durante o mês de novembro foram realizadas diversas atividades extra muros para sensibilizar homens quanto a importância do cuidado à saúde. O relato das ações desenvolvidas no município resultaram na indicação do trabalho entre os selecionados para concorrer à premiação final. #SaudeDeRolândiaCuidandoDeVocê

