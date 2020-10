Rolândia: Agência do Trabalhador/Sine  divulga as vagas existentes

A Agência do Trabalhador/Sine Rolândia voltou o atendimento presencial, mediante agendamento para às demandas do seguro desemprego e de intermediação de mão de obra. Os trabalhadores para a consulta de vagas e pegar encaminhamentos, devem agendar seu horário pela internet no site www.justica.pr.gov.br/Trabalho

O atendimento acontece das 8h às 17h. O Sine fica na Av. Expedicionários, 604 - Centro, Rolândia. Fone (43) 3255-1118. Vagas para:

Agente de Inspeção de Qualidade - SIF

Agente Funerário

Auxiliar Pessoal

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Produção

Chapeiro de Lanchonete

Costureira em Geral

Cozinheiro Geral

Consultor de Vendas

Eletricista Automotivo

Eletricista de Manutenção Industrial

Enfermeiro

Farmacêutico

Gesseiro

Marceneiro Móveis Planejados

Mecânico Automotivo

Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas

Motorista de Caminhão

Motorista de Caminhão (Mopp e Carga Indivisível)

Motorista de Caminhão Toco – CNH D

Motorista de Caminhão Truck – CNH D

Motorista de Carreta – CNH E

Motorista e Operador de Caminhão Guincho Leve

Operador de Dobradeira CNC

Operador de Empilhadeira

Operador de Inspeção de Qualidade

Operador de Máquina Extrusora

Operador de Máquinas Fixas

Operador de Prensa (Prensista)

Operador de Máquina TRV (túnel de retenção variável)

Operador de Telemarketing Ativo

Pintor Automotivo

Porteiro

Soldador

Torneiro Mecânico

Vendedor Orçamentista

Vendedor Porta a Porta

NCPMR