Rolândia: Áida Nogueira e região terão escola municipal

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernesto Nogueira, recebeu na sexta-feira, dia 27 de novembro, por meio do Deputado Federal Luciano Ducci (PSB-PR) a confirmação de que está empenhado no orçamento do Ministério da Educação para o ano que vem o recurso para a construção de uma escola municipal no conjunto Áida Nogueira e que vai contemplar também as famílias do Ernesto Francischini, Tomie Nagatani e José Perazolo.

A unidade educacional pleiteada por Rolândia contempla seis salas de aula, banheiros masculino, feminino e para os professores, salas para os professores, direção e coordenação, refeitório, pátio coberto, dentre outras benfeitorias de infraestrutura.

O projeto foi protocolado pela Secretaria Municipal de Educação, atendendo a diretriz do Prefeito Doutor Francisconi, para contemplar a região com um centro municipal de educação infantil (cmei) e uma escola. O cmei deve ter o início das obras em breve. O Prefeito Doutor Francisconi atende a necessidade dos quatro bairros no tocante a educação, conforme esperado pela comunidade.

A solicitação atendida também veio pelo trabalho do então presidente do diretório municipal do PSB, José Danilson de Oliveira (in memoriam), e do Secretário Ernesto Nogueira junto ao Deputado Federal Luciano Ducci e Ministério da Educação. Rolândia aguarda há quase quatro anos a liberação dessa verba.

A capacidade de atendimento da escola será de 360 alunos em dois turnos ou 180 estudantes em tempo integral.

NCPMR