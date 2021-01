Rolândia: Ailton Maistro apoia a formação do Conselho Municipal da Juventude

O Prefeito Ailton Maistro, o Secretário de Desenvolvimento Econômico Horácio Negrão e o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Audinil Maringonda Júnior receberam no gabinete da Prefeitura o Diretor da ACIR Rafael Negrão e os jovens Olival Cristian de Oliveira Santos, 18 anos e Izaias Ferreira, de 28 anos, que estão trabalhando para criar o Conselho Municipal da Juventude.

O Prefeito e os Secretários manifestaram apoio à iniciativa, parabenizaram e se colocaram à disposição para contribuir com a intenção dos jovens.

O Conselho quando instituído, após a aprovação de projeto de lei na Câmara Municipal, será integrante como consultivo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A previsão é de que em até 120 dias o Conselho Municipal da Juventude possa ser aprovado e iniciar a atuação. Os jovens interessados em saber mais da criação do conselho podem entrar em contato com os integrantes do movimento através do Facebook “Força Jovem Rolândia” ou pelo fone 9.9866-7332.