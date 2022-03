Rolândia: Ailton Maistro e Márcio Vinícius prestigiam inauguração de sede do Projeto Semear

O prefeito Ailton Maistro, a primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro, o vice-prefeito Márcio Vinícius, o secretário de Assistência Social Diego Silva, o secretário de Desenvolvimento Econômico Horácio Negrão, o deputado estadual Cobra Repórter e o assessor da secretaria estadual de Justiça, Família e Trabalho, João Pavinato, prestigiaram a inauguração, da sede do projeto “Semear”, em Rolândia, realizada na noite da segunda-feira, dia 14 de março.

A Gerente Executiva do projeto “Semear” é Leci Desbessel, e o trabalho conta ainda com a assistente social Camila Abreu, a instrutora de aprendizagem Roseli Cordeiro e a psicóloga social Marcela Alves, além de equipe qualificada.

Ailton Maistro e Márcio Vinícius deram boas vindas aos colaboradores e a equipe do projeto.

A unidade física do escritório do Semear, fica na Avenida Tiradentes, 270, centro. O projeto “Semear” é um trabalho desenvolvido pela Sociedade Semear, que é uma entidade civil sem fins lucrativos de cunho filantrópico, assistencial e beneficente. Atualmente, o trabalho atende 60 jovens que trabalham na Lar Cooperativa Agroindustrial, de modo remoto. Com essa inauguração, por meio do trabalho do “Programa Jovem Aprendiz”, o Semear vai, em breve, ampliar o atendimento para jovens de 14 a 23 anos. O trabalho da entidade, que nasceu no ano de 2000, em Medianeira-PR, Paraná e atende hoje 12 municípios através do Programa de Aprendizagem. Atualmente, no geral, são aproximadamente mil aprendizes e mais 160 crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 80 crianças e 35 Idosas no projeto Mexa-se e 30 adolescentes e Mulheres no Projeto ELLAS, onde mais de 5.000 jovens tiveram oportunidade do primeiro emprego nos últimos 10 anos. Mais informações sobre o projeto: www.semearmedianeira.org.br ou pelo fone/zap (45) 99945-7213.