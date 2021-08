Rolândia: Ailton Maistro e Márcio Vinícius visitam obra de reforma e revitalização do armazém ferroviário

O Prefeito Ailton Maistro, o Vice-prefeito Márcio Vinícius, o Secretário de Infraestrutura José Luiz Polvani e o Secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, visitaram ontem, 17, o início da obra de reforma e revitalização do Armazém Ferroviário, localizado na Av. Getúlio Vargas, próximo ao Museu Municipal, área central.

A obra é advinda de emenda do Deputado Federal Luiz Nishimori e a empresa DM Assessoria Eireli, de Lupionópolis, Paraná, está executando a benfeitoria ao custo de R$ 234.400,06. A previsão é ficar pronta em janeiro de 2022.

A revitalização contempla: área de exposição e um teatro com palco, revitalização do entorno do armazém com execução de pátio com paver e paisagismo, readequação dos banheiros incluindo banheiro adaptado, reforma esquadrias existentes, reforma telhado, mas mantendo as mesmas características, adequação dos ambientes internos criando uma copa, recepção, adequação de toda parte elétrica e hidráulica, além de pintura e revestimentos novos.

NCPMR