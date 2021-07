Rolândia: Ailton Maistro participa da inauguração da nova sede da Amepar

O Prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, o Chefe de Gabinete Sérgio Domingues, o presidente da Câmara, Vereador Reginaldo Silva, e o Diretor da Câmara, Reginaldo Burhoff, participaram, ontem, 16, da inauguração da sede própria da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (AMEPAR), entidade que agrega 22 cidades da região metropolitana de Londrina. O imóvel que sedia a entidade está situado na rua Emílio de Menezes, 199, Jardim Shangri-lá, em Londrina.

No ato solene, estiveram presentes o presidente da AMEPAR, Sérgio Onofre, prefeitos das cidades da associação, o Secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná, Márcio Nunes, os Deputados Estaduais Cobra Repórter, Tercílio Turini e Tiago Amaral,o Comandante Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, o Comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM), Tenente-coronel Hilberaldi Correia de Lima, o Tenente-coronel Humberto Cavalcante, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar.

Na ocasião, Ailton Maistro solicitou ao Secretário Márcio Nunes e ao Comandante Hudson, melhorias para o município, nas áreas ambientais e de segurança pública.

NCPMR