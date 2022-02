Rolândia: Ailton Maistro participa de evento regional sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O prefeito Ailton Maistro, o chefe de Gabinete Sérgio Domingues e prefeitos das cidades que integram a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) se reuniram, na sexta-feira, dia 18, em Londrina, para conhecer e discutir as “Estratégias para o Desenvolvimento Local Sustentável das Cidades do Paraná”.

O evento teve a participação de profissionais do Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. Também participaram técnicos ligados à Estratégia Paraná de Olho nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Programa Cidades Sustentáveis, da Associação dos Municípios do Paraná, e da Frente Nacional de Prefeitos e do Serviço Social Autônomo Paranacidade.

A realização foi do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico Social (Cedes), no âmbito do Acordo de Cooperação entre o Estado do Paraná e a Rede Estratégia ODS.

NCPMR