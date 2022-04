Rolândia: Ailton Maistro prestigia encontro de carros antigos do 15°BPM

O prefeito Ailton Maistro e a primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro prestigiaram neste domingo, dia 10, no pátio do 15° BPM, o 1º Encontro De Carros Antigos Do 15º BPM.

Segundo o comando do Batalhão, o encontro foi idealizado para aproximar ainda mais a comunidade e a Polícia Militar e, principalmente, para arrecadar caixas de bombons que serão doadas, nesta semana da Páscoa, para as crianças carentes de Rolândia.

O prefeito parabenizou o Comandante Cavalcante, oficiais, organizadores e participantes e agradeceu a iniciativa solidária.

NCPMR