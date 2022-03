Rolândia: Ailton Maistro prestigia o lançamento do “Festival Gastrômico 2022”

Na segunda-feira (14), o prefeito Ailton Maistro, a primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro, o secretário de Desenvolvimento Econômico Horácio Negrão, a secretária de Cultura e Turismo Flavia Galbero, o secretário de Assistência Social Diego Silva, o deputado estadual Cobra Repórter, o assessor executivo da secretaria estadual de Justiça, Trabalho e Família João Pavinato e o presidente da Câmara, vereador Reginaldo Silva, prestigiaram, no espaço “O Garfo Eventos”, o lançamento do “Festival Gastronômico 2022”, de Rolândia. O prefeito parabenizou os participantes pela iniciativa.

A ação é promovida pelo Núcleo Gastronômico da Associação Comercial e Empresarial de Rolândia (ACIR), do presidente Fábio Fernandes da Silva, e conta com o apoio da entidade e tem como objetivo fazer com que o rolandense possa prestigiar as delícias do comércio local, com pratos diversos que estão participando.

O coordenador do Núcleo Gastronômico é Robson Negrão Junior.

Os estabelecimentos que participam do Festival, cada um com um prato especial, são: Restaurante e Petiscaria ‘Casa do Peixe Frito’ (Monteiro Lobato, 160, sala A); Abeille Gourmet (rua dos Papagaios, 15, Belo Horizonte); Pizzaria Concórdia (Rua Doutor Ciro Bolivar Araújo Moreira 162); O Garfo Restaurante (Castro Alves 1951); Oma’s Kaffee Haus (Salgado Filho 107) e Maurinho & Bia Lanches (Romário Martins 101).

O Festival segue até o dia 15 de abril.

Para saber mais sobre o Festival, acompanhe pelo Instagram @nucleogastronomicoacir, onde estão disponíveis os perfis dos participantes.

Valorize a cultura e a gastronomia de Rolândia!