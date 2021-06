Rolândia: Ailton maistro prestigiou a “Live Solidária” em prol do Hospital São Rafael

O Prefeito Ailton Maistro prestigiou, no último sábado, dia 19, a “Live Solidária”, que arrecadou doações para o Hospital São Rafael.

A live foi transmitida no canal oficial do Torresmo Crush, no Youtube, e contou com a presença de artistas como João Anesi, Rodrigo BB, Kethy Rios, as duplas Caio Mungo e Aurélio, Bruno Reis & Santiago e João Márcio e Fabiano.

Ainda teve a participação do renomado locutor Marco Brasil.

A iniciativa conta com a realização do do "Torresmo Crush" e do "Meu Churrasco Favorito" e com o apoio da APRAS - Associação Paranaense de Supermercados Regional Londrina, cujo representante é Rodrigo “do Locatelli” Leocardio Jorge.

O objetivo foi ajudar o hospital. O total arrecadado com as doações foi de R$150.774,00.

NCPMR