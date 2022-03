Rolândia: Ailton Maistro prestigiou passeio ciclístico “Caminhos de São José”

O prefeito Ailton Maistro, a primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro e os vereadores Reginaldo Silva (presidente da Câmara), Cristina Piereti e Isaac Altino

prestigiaram, no último domingo 20, a largada do “7º Caminhos de São José”, um passeio de bicicleta que percorre a zona rural de nossa cidade passando por diversas estradas e propriedades rurais.

É um evento muito conhecido no meio dos ciclistas e hoje é um dos maiores dessa categoria no estado do Paraná. Foram 1.580 ciclistas, de 43 cidades participando. O passeio acontece em comemoração ao dia do padroeiro de nossa cidade, São José (19 de Março) e teve apoio da Prefeitura Municipal.

O “7º Caminhos de São José” era beneficente e cada participante contribuiu com o valor da inscrição mais 2 kg de alimentos revertidos aos Vicentinos. As sobras de patrocínios e inscrições foram revertidas a AVOCAR (Associação dos Voluntários e Voluntárias de Caridade).

Este ano ainda teve barracas de espetinho, pastel e bebidas, show musical, tenda de apoio, benção com padre Joel Ribeiro de Medeiros e todo o lucro será revertido para a PARÓQUIA SÃO JOSÉ.

O passeio teve apoio POLICIA MILITAR, que acompanha os ciclistas até a saída da cidade e nos cruzamentos das rodovias.

Muita gente colaborou com doações para que fosse oferecido aos ciclistas todo apoio no evento.

E os participantes elogiaram o conforto e a segurança. Teve café da manhã, ambulância e seguro atleta, pontos de apoio e equipe de filmagem e fotografia.

NCPMR