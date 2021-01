Rolândia: Ailton Maistro recebe representantes da Casa Civil do Paraná

O Prefeito Ailton Maistro, o Vice-Prefeito Márcio Vinicius, o Chefe de Gabinete Sérgio Domingues, o Procurador Jurídico Wilson Sócio Júnior, o Secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, de Infraestrutura e de Serviços Público José Luiz Polvani e de Saúde Paloma Pissinati se reuniram, com apoio do Deputado Estadual Cobra Repórter, com a Chefe de Núcleo Regional da Casa Civil Sandra Moya, o Superintendente Articulação Regional da Casa Civil João Pavinato, o Coordenador de Comunicação Regional Tadeu Costa, representantes das Secretarias de Saúde (Diretora da 17º Regional de Saúde Lúcia Lopes e a Chefe da Divisão de Gestão em Saúde da 17º Regional de Saúde - vinculada a Secretaria Estadual de Saúde, a SESA) Sandra Bonini) , DER (Wagner Mazur) e Cohapar (Fábio Henrique “Zé da Bica”).

Na ocasião, o Governo do Estado por meio de suas representações, se colocou a disposição para atender as demandas de Rolândia, por meio de projetos e ações.

NCPMR