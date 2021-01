Rolândia: Ailton Maistro, secretários e equipe da secretaria de saúde tem reunião no Cismepar

O Prefeito Ailton Maistro, o Chefe de Gabinete Sergio Domingues, o Procurador do Município Wilson Sócio Júnior, a Secretária de Saúde Paloma Pissinati,a Diretora de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde Karla Ullinski e a Diretora de Atenção Primária da Secretaria de Saúde Karly Delamuta estiveram na sexta-feira (22) em uma reunião no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar), em Londrina.

Na oportunidade, ao lado de outros Prefeitos e representantes do município, foram detalhados os processos do consórcio ao novo chefe do executivo municipal, além da apresentação, aproximação e fortalecimento dos serviços do Cismepar para com Rolândia. O Cismepar atende Rolândia e outras 20 cidades da Região Metropolitana de Londrina.

Participaram também do encontro presidente do Cismepar Marcos Voltarelli (Prefeito de Alvorada do Sul) e os Prefeitos Conrado Scheller (de Cambé), José Maria Ferreira (de Ibiporã), Luzia Suzukawa (Prefeita de Tamarana), Wilson Fernandes (de Jataizinho), o vice-prefeito de Porecatu Carlos Dias, o Deputado Estadual Cobra Repórter, Secretários Municipais de Saúde, Diretores de Secretarias, Assessores e os Técnicos do Cismepar.

NCPMR