Rolândia: Ailton Maistro visitou o recrutamento de pessoal do Muffato na escola municipal Geralda Chaves Tiradentes

O Prefeito Ailton Maistro esteve ontem, 26, cedinho visitando o processo seletivo que o Grupo Muffato está promovendo em parceria com a Agência do Trabalhador/Sine Rolândia, vinculada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O processo aconteceu somente ontem, terça-feira, dia 26 de janeiro, e começou às 8h30, na Escola Municipal Geralda Chaves Tiradentes, situada na rua Dr. Ferreira Braga, 293, no Jardim Teresópolis, e encerrou às 17h.

O primeiro da fila pernoitou no local. Chegou no dia anterior, por volta das 23h30.

O Grupo Muffato vai abrir uma unidade do ramo de supermercados nos próximos meses na cidade, abriu processo de seleção para contratar 200 colaboradores.

As vagas são exclusivas para pessoas que moram em Rolândia. São 25 guichês de atendimento. As senhas estão sendo distribuídas para evitar aglomerações. Com isso, os atendimentos estão sendo agendados ao longo do dia.

Serão doze ocupações com vagas ofertadas:

Operador de Caixa

Zelador

Vendedor Televendas

Repositor

Agente de Prevenção e Perdas

Ajudante de armazenamento

Operador de Empilhadeira

Separador de Mercadorias

Açougueiro

Florista

Orientador de Caixa

Aux. Estacionamento