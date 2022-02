Rolândia: Ala de atendimento do Cismepar será batizada com o nome de Paloma Pissinati

Na assembleia geral dos prefeitos das cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar), com participação do prefeito Ailton Maistro e do chefe de Gabinete Sérgio Domingues, ficou definido que, a partir de 13 de abril de 2022, a unidade de atendimento do Cismepar, em Londrina, vai ampliar a cobertura de detecção precoce ao câncer para três especialidades: próstata, cólon e reto, e pele.

Atualmente, ali são atendidos pacientes para a detecção precoce das especialidades de câncer de mama e câncer de colo de útero.

Essa nova ala, que vai ocupar um andar do prédio do CISMEPAR, por sugestão do Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde (CRESEMS), do Paraná, prestará uma homenagem a nossa querida e saudosa secretária de Saúde, Paloma de Souza Cavalcante Pissinati. A indicação foi aprovada por aclamação pelos prefeitos e todos elogiaram o justo reconhecimento.

O local será batizado de “ALA DE DETECÇÃO PRECOCE DE CÂNCER PALOMA PISSINATI” e passará a atender em 13 de abril.

NCPMR