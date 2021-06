Rolândia: Amanhã será inaugurado o Pronto Atendimento 24 horas “Dr. Aurélio Jorge Abdalla”

Nesta sexta-feira (11/06/21), às 10h, a Prefeitura Municipal de Rolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizará a cerimônia de Inauguração do Pronto Atendimento Municipal 24 horas - Dr. Aurélio Jorge Abdalla

Devido a pandemia, a cerimônia não será aberta ao público, mas será transmitida ao vivo *por meio de "live" na página do Facebook da Prefeitura Municipal de Rolândia! Não percam este momento tão importante e esperado por todos nós!

Para a organização final, a Secretaria Municipal de Saúde comunica que hoje (10/06), o PA estará fechado e os pacientes serão atendidos na UBS Vila Oliveira entrada pela Rua Saguaragi, das 7h às 22h.

O Pronto Atendimento 24h atenderá as situações de urgência e emergência em geral. Pacientes com sintomas respiratórios * permanecem *atendidos no Centro de Referência para COVID-19 (UBS Central) de segunda a sexta-feira das 7h às 23h59 e aos sábados, domingos e feriados das 7h às 19h, após este horário continuam sendo atendidos no Hospital São Rafael.

NCPMR