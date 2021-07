Rolândia: Amor e solidariedade na UBS do Tomie Nagatani

Uma ação solidária entre gestantes e puérperas está fortalecendo o vínculo dessa comunidade com a UBS do Tomie Nagatani.

Esse trabalho nasceu a partir do momento que foi detectada a ansiedade e preocupação da futura mamãe, que muitas vezes não tem condições de preparar o enxoval mínimo para o seu bebê, principalmente nas últimas semanas de gestação.

Com isso, as Enfermeiras Maria Eliane Peres e Marcela Correa Barboza passaram a receber as doações após um aviso que estavam recebendo doações de roupinhas de bebê, e deu certo!

Hoje já não é preciso mais aviso, já ficou incutido nas mamães o desejo de compartilhar e colaborar.

As doações são separadas os itens são expostos de maneira que cada uma tenha o seu momento de escolher com calma e e levar o que mais for útil.

Nos dias de consulta de Pré Natal, elas podem escolher o que gostariam de levar. Além das roupinhas, a UBS do Tomie recebe doações de bolsas e outros acessórios, como sapatinhos, toucas, cobertores, enfim tudo o que for direcionado para o bem estar e a comodidade do bebê. Até carrinho de bebê já foi doado!

Todo vínculo criado com as mamães são momentos preciosos para falar de saúde e esclarecer sobre importância em comparecer às consultas de pré natal, realizar seus exames e a responsabilidade com o bebê que vai chegar.

Assim que a pandemia acabar, a ação será ampliada, para poder fazer um trabalho completo através de reuniões e aumentar os temas abordados.

Um trabalho simples, repleto de amor e solidariedade, que é feito para a comunidade de gestantes e que faz a diferença para quem doa e para quem recebe.

Faz a diferença pra as enfermeiras, que percebem que as mulheres beneficiadas estão entendendo o recado fundamental, nesse momento único da vida da mulher.

Quem puder colaborar, só levar sua doação até a UBS do Tomie Nagatani!

NCPMR