Rolândia: Arraiá drive thru da escola municipal Maria Teixeira Georg foi um sucesso

Em tempos de pandemia e, para matar a saudade dos alunos com a comunidade escolar, as unidades educacionais municipais de Rolândia estão dando um show de criatividade, segurança sanitária e muito amor no reencontro.

No sábado, dia 10, um "Arraiá Drive Thru", com festa julina típica, fez a alegria da comunidade escolar da Escola Municipal Maria Teixeira Georg, no Conjunto Manoel Muller.

A diretora da unidade, a Vereadora Janaína Beneli e equipe de profissionais da escola, receberam os alunos com todas as medidas de proteção ao Coronavirus e proporcionaram aos alunos um momento feliz.

Até o conhecido personagem "Zé da Roça" apareceu!

NCPMR