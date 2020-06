Rolândia: Árvore de Wi-Fi gratuito do calçadão começa a funcionar

A Secretaria de Administração, por meio do setor de Tecnologia de Informação (TI), informa que a árvore de Wi-Fi gratuito do calçadão, da Avenida dos Expedicionários esquina com Rua Santos Dumont, centro, começou a funcionar. A rede PMR_LIVRE é gratuita e já está a disposição do cidadão. Para acessar, basta fazer um cadastro na rede e o usuário tem o direito de usar 2 horas por dia do benefício (renovável na virada do dia). A velocidade será de 20 MB. O acesso será limitado as redes sociais WhatsApp e Facebook, além dos sites oficias de instituições públicas com endereço .gov.br

Simultaneamente, 50 usuários podem ser beneficiados. Ainda, a árvore oferece plugs para carregamento de celular. O horário de funcionamento da Árvore Municipal de Wi-Fi é das 8h às 20h, todos os sete dias da semana. O benefício está sendo concedido somente agora porque a empresa que iria ofertar inicialmente o serviço desistiu e a Prefeitura teve que adquirir toda a infraestrutura e equipar a árvore de Wi-Fi para que ela pudesse operar. A medida está no pacote de modernização dos equipamentos de informática e redes de internet do Município, que contemplam também as Unidades Básicas de Saúde, prédios públicos e a Prefeitura, ofertando um serviço de ainda mais qualidade ao cidadão, agilizando e otimizando processos ao contribuinte, além de operar em redes mais protegidas e rápidas.

NCPMR