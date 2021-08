Rolândia assina termo para o programa “Cidade Amiga do Idoso”

Em reunião no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em Londrina, com o escritório regional da Secretaria de Trabalho, Família e Justiça (SEJUF), o Secretário de Assistência Social, Diego Silva, assinou um termo de pactuação de estratégias do programa “Brasil Amigo da pessoa idosa”, para desenvolver ações na cidade voltadas a população idosa.

Na ocasião, ao lado da Diretora de Proteção da Assistência Social, Michele Silva, o Secretário assinou o termo junto do Departamento da Política da Pessoa Idosa, Adriana Santos de Oliveira, e a Chefe do Núcleo Regional da Sejuf, Deise Tokano, além de Prefeitos e gestores da Assistência do norte do estado.

