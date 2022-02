Rolândia: Aulas do curso de “EletrecistaAautomotivo” estão capacitando rolandenses

Estão em andamento as aulas do curso profissionalizante gratuito de “Eletricista Automotivo”, certificado pelo SENAI, parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Assistência Social, por meio da “Central Municipal de Cursos”, com o Senai e a Volkswagen.

São 54 alunos, em três turmas, de manhã 8h30 às 12h30, tarde 13h30 às 17h30, noite 18h30 às 22h30.

Aulas são ministradas na “Carreta do conhecimento” que está estacionada no CRAS do Jardim Nobre e vão até o início de fevereiro. Com o certificado em mãos, os formados terão qualificação para prestar serviços em oficinas, revendas de carro, concessionárias ou trabalharem como autônomos. É a “Central Municipal de Cursos” capacitando rolandenses, gerando emprego e renda e qualificando o mercado de trabalho.

Quem quiser saber mais sobre a “Central Municipal de Cursos”, pode obter mais informações e fazer a inscrição em algum curso em cada um dos CRAS da cidade:

Endereço dos CRAS, que atendem das 9h às 16h, de segunda a sexta:

CRAS San Fernando - Rua Francisco Ramos Pereira, s/n – Jardim San Fernando

CRAS Nobre - Rua Ivaí, 635 – Jardim Nobre

CRAS Vila Oliveira - Rua Saguaragi, 515 – Vila Oliveira

Secretaria de Assistência Social - fone / Whats App 3906-1139

NCPMR