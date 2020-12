Rolândia avança quase cem posições em ranking de transparência do TCE-Pr

O Tribunal de Contas aferiu, pelo segundo ano consecutivo, o Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) dos portais da transparência dos 399 municípios do Paraná (https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/itp-indice-de-transparencia-da-administracao-publica/317844/area/250).

A cidade de Rolândia subiu quase cem posições no ranking, passado de 149º para o 58º lugar e com nota bem acima da média das demais cidades do estado. A nota de Rolândia está em 79,81%, antes era de 68,18%. A média das cidades do estado foi de 69,10%.

O resultado de avanço e melhora foi possível por meio dos esforços coletivos da gestão municipal e da atuação do Diretor de Transparência do Município, José Rodrigo Forster, no tratamento e divulgação das informações. Além disso, Rolândia trocou e modernizou o site da Prefeitura e otimizou as informações.

NCPMR