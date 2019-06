Rolândia baixa índice de gasto com pessoal e a medida vai ser revertida em melhoria nos serviços municipais para toda a população 

O Município de Rolândia reduziu o índice de gastos com pessoal de 57,04% (1º quadrimestre de 2018) para 52,52% (1º quadrimestre de 2019). Segundo o Prefeito Doutor Francisconi, o resultado é fruto do trabalho de gestão adotado para melhorar o funcionamento da máquina pública. “A notícia é ótima. Porque disso conseguimos mais investimentos para a cidade de Rolândia.

Com planejamento colocado em prática, podemos conquistar mais benefícios para a cidade. Isso mostra o trabalho sério de todos os envolvidos, Secretários e Servidores”, comemora.

O índice é medido pela Receita Corrente Líquida (aquilo que a Prefeitura arrecada) e aquilo que se gasta com pessoal. A folha de pagamento do Município está na casa dos R$ 7 milhões. O índice baixou por conta das medidas de austeridade fiscal, reduzindo as despesas com pessoal em cerca de R$ 1,5 milhão nos últimos 12 meses, somados ao aumento na arrecadação - R$ 11,5 milhões nos últimos 12 meses.

Com a redução, o Município recupera a capacidade de receber recursos das esferas estadual e federal ampliando a oferta de serviços municipais para toda a população. Além de ter certidões para contratar financiamentos para realizar investimentos públicos.

De acordo com o Secretário de Finanças, Marcos Gabriel, os números vem baixando gradativamente e a meta é reduzir ainda mais. “Poucos municípios no Brasil conseguiram reduzir tanto assim o índice nesse espaço de tempo”, detalha.