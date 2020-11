Rolândia: Campanha “Não dê dinheiro, dê oportunidade” reforça o pedido para que a população acione o projeto CEEL em caso de visualizar pessoa em situação de rua

A Secretária de Assistência Social Silvana Manganotti e o Pastor Satyrio Storbem reforçam a importância da campanha "Não dê dinheiro, dê oportunidade". O pedido é porque muitos moradores de rua estão vindo de outras cidades com a esperança de que o rolandense "dá dinheiro". A Secretaria de Assistência Social e a Casa Abrigo Ceel tem convênio para atender moradores em situação de rua e oferecer oportunidade para que homens e mulheres saiam das ruas.

O projeto Abrigo Ceel (Cultura, Educação, Esporte e Lazer) é mantida pela Igreja Cristianismo Decidido da Vila Oliveira, de Rolândia. A entidade recebe moradores de rua a partir dos 18 anos de idade. Os homens ficam na rua Floresta, Vila Oliveira (local onde funcionava o antigo albergue) e as mulheres, na Av. Castro Alves, centro.

Foram instaladas as 12 placas da campanha "Não dê dinheiro e sim oportunidades", em ação da Secretaria de Assistência Social de Rolândia, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Rolândia (ACIR), representantes do núcleo setorial Acir Jovem, Polícia Militar e Câmara Municipal e o projeto CEEL.

No projeto, são oferecidos alimentos e pernoite para o morador e, no dia seguinte, os colaboradores conversam com a pessoa para ver há interesse em ser inserida no projeto Ceel. Uma psicóloga e um assistente social fazem a entrevista para saber como ajudar. O projeto atua em parceria com serviços e órgãos públicos como a Secretaria de Assistência Social.

Nos últimos meses, devido à crise pela qual passa o país, a quantidade de moradores de rua aumentou muito pelo Brasil todo, e em Rolândia, não é diferente. Nas placas há o contato telefônico da Casa Abrigo Ceel, que faz o trabalho de abordagem das pessoas que pedem dinheiro. A pessoa que for abordada por pedintes deve ligar para o Ceel (3311-6855 e 3311-6880) com atendimento 24 horas.

NCPMR