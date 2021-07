Rolândia - Cobra Repórter e prefeito se reúnem com secretário Sandro Alex para discutir viaduto da Ressurreição

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, se reuniu com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seil), Sandro Alex, na terça-feira (06), em Curitiba, quando discutiram a liberação dos recursos para a construção de um viaduto em frente à Igreja da Ressurreição e à empresa JBS. A obra é avaliada em R$ 25 milhões.

"Discutimos com o secretário Sandro Alex as melhorias na infraestrutura no entorno de grandes empresas que estão investindo em Rolândia, como a JBS e a Cooperativa Lar. A JBS - uma das maiores companhias de alimento e proteína animal do mundo-, por exemplo, anunciou, em maio, um investimento de R$ 1,8 bilhão em Rolândia para construir uma nova fábrica de empanados e salsichas, que vai gerar mais de 2 mil e 700 empregos. Por isso, precisamos destas melhorias para garantir que a infraestrutura suporte o aumento da movimentação no local", afirmou Cobra Repórter.

O deputado destaca ainda que o projeto do viaduto já está com o secretário e ele já está trabalhando para liberar os recursos. “Recentemente, o secretário Sandro Alex esteve conosco em Rolândia em uma visita técnica para dar andamento na elaboração dos projetos de obras estruturantes.Mostramos a ele o local e as obras necessárias para dar conta das novas demandas geradas com o aumento da produção dessas empresas e o impacto que será criado com o aumento do fluxo de caminhões e pessoas”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Também estiveram presentes o prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Reginaldo Silva, e o secretário municipal de Planejamento, José Carlos Salgueiro.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp