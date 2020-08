Rolândia : Construção do Max  Atacadista, do Grupo Muffato, já está na fase de terraplanagem: serão gerados 400 empregos

Em breve, Rolândia terá uma unidade do grupo Muffato: trata-se do Max Atacadista. O empreendimento vai gerar 400 empregos, sendo 250 diretos e 150 indiretos.

O terreno do empreendimento é uma área de 18 mil metros quadrados, sendo 12 mil metros de área construída e será edificado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo ao antigo Posto Erdei. A obra está na fase de terraplangem e a previsão é de que em outubro aconteça o início da construção.

O hipermercado será do tipo Atacarejo e o investimento será de alto vulto, visto que haverá também um Posto de Combustíveis no local. Rolândia será a 24º cidade que terá uma unidade do Grupo Muffato.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernesto Nogueira, disse que a chegada é fruto de muito trabalho e do reconhecimento da ótima gestão municipal, que proporciona o investimento e a confiança dos empresários.

“Em se tratando de uma obra complexa como essa, as licenças ambientais, impacto no DER, permissão do corpo de bombeiros são demoradas, por isso a obra ainda não foi inciada. Os projetos já estão protocolados na Secretaria de Planejamento para análise final, com a equipe da Secretária Catarina Schauff Zanetti”, informa.

Muffato

O Grupo Muffato é o número um do Paraná no segmento de supermercados e o quarto maior do país, sendo a única rede 100% nacional a figurar no top 5 do setor, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Com 65 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), cinco Centros de Distribuição e oito postos de combustíveis,o grupo tem 46 anos de história, 15 mil colaboradores diretos e também gera 10 mil empregos indiretos. A rede atua em 23 cidades do Paraná e interior de São Paulo.

NCPMR