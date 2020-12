Rolândia: Deputado Cobra Repórter anuncia início da reforma da pista de atletismo d Estádio Erich George

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, informou, ontem (18), que começou a reforma da pista de atletismo do Estádio Municipal Erich George, que fica no centro de Rolândia. A secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu) homologou a licitação em agosto e a obra começou essa semana. O investimento é de R$ 259.319,13.

“Foi um ano em que a nossa parceria com o Governo do Estado gerou ótimos resultados para Rolândia! Anunciei também a homologação da licitação para construir mais uma unidade do Meu Campinho na cidade, investimentos na saúde, a licitação para a reforma do Centro de Convivência do Idoso, revitalização de praças, além de obras para estimular o desenvolvimento do município”, lembrou o deputado Cobra Repórter.

O deputado lembrou ainda que a reforma do Estádio foi uma reivindicação da vereadora Edileine Griggio.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp