Rolândia – Deputado Cobra Repórter anuncia uma série de recursos na área do Desenvolvimento Sustentável para a cidade

“Através do meu trabalho junto à secretaria estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Rolândia receberá, em breve, recursos para dois poços artesianos no valor de R$ 140 mil, R$ 260 mil para aquisição de um caminhão-pipa, R$, 1,5 milhão para um parque urbano e R$ 50 mil para castração de cães e gatos. Essa conquista que levo para a cidade é mais um resultado da minha parceria com o nosso governador Ratinho Junior”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, ontem (14).

O deputado aproveitou para destacar que já conseguiu recursos para as mais diversas áreas junto ao Governo do Estado nos últimos anos: “e temos muito mais a fazer ainda pela população de Rolândia! O trabalho não para! Quero lembrar que, no início deste ano, levei o CastraPet (programa do Governo do Estado de esterilização gratuita de cães e gatos) para Rolândia e está vindo mais recursos para que o trabalho seja realizado novamente na cidade”.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp